



СМИ: США готовят новый пакет помощи Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 29 ноября, объявит о новом пакете помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, передает Reuters.



Американский чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, отметил, что Вашингтон работает с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных ударов.



Вечером в понедельник Блинкен прибыл в Румынию на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран G7. Как сообщил чиновник, госсекретарь США намерен использовать встречу новой координационной группы по энергетике, чтобы "рассказать о том, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и о планах по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в течение следующих нескольких недель".



В какой форме будет оказана помощь Украине и какова ее сумма - не уточняется.



Вашингтон призывает другие страны помочь Украине, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, которые оставляют миллионы людей в темноте и без отопления в разгар минусовых температур.



В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал дипломатам НАТО, посетившим Киев, что трансформаторы являются самым необходимым для восстановления элементом энергетической инфраструктуры.