



СМИ: США готовы передать Украине ракеты ATACMS

Соединенные Штаты Америки близки к одобрению решения о передаче ракетной системы большой дальности ATACMS Украине. Американские и европейские официальные лица считают, что эти ракеты могут преломить ход борьбы Киева с российскими оккупантами в свою пользу. Об этом заявило издание The Wall Street Journal.



ATACMS имеет дальность поражения около 300 км. Этого достаточно, чтобы украинские силы могли поражать российские цели далеко за линией фронта. Президент Байден не подписал передачу, отчасти из-за опасений официальных лиц США, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и последующей эскалации конфликта.



Чиновники заявили, что вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне. Официальные лица США и Европы увидели признаки того, что Белый дом, ранее неохотно настроенный на передачу, пришел к выводу, что в ближайшие недели необходимо срочно усилить борьбу Украины.



Однако на фоне внутренних беспорядков в России, где на выходных основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил так называемый "мятеж", американские и европейские официальные лица признали, что теперь пора действовать решительно.



Отметим, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что США "изменили тональность" по поставке дальнобойных ракет ATACMS для Украины.



Как мы уже писали ранее, 9 июня члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии, объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

