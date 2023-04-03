



СМИ: Сорвано восстание, которое планировалось в “Ликуде”

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу чуть более недели назад выразила обеспокоенность тем, что в партии “Ликуд“ планировалось “восстание“ в форме союза между депутатами Йоавом Галантом, Дуди Амсалем и Давидом Битаном, к которым, как сообщается, также присоединился Юлий Эдельштейн.



Согласно сообщению Иегуды Шлезингера в газете Israel Hayom, беспокойство возникло еще до увольнения Галанта с поста министра обороны, а в канцелярии премьер-министра опасались, что депутаты Кнессета заключили между собой сделку и объединили свои силы, чтобы оказывать давление на премьер-министра и даже выступать против судебной реформы, что привело к ее провалу в Кнессете.



Эти подозрения возникли после встреч, которые провели министр Галант и Амсалем. Чиновники в канцелярии премьер-министра заявили, что эти двое вместе с Битаном и Эдельштейном, которые не скрывали своей критики поведения правительства и своей поддержки отказа от судебной реформы, создавали союз, который будет оппозицией Нетаниягу изнутри.



Согласно информации издания, чтобы помешать этому шагу, министра финансов Бецалеля Смотрича вызвали в канцелярию премьер-министра и попросили передать полномочия по управлению государственными компаниями Амсалему, хотя этот вопрос вообще не упоминался в коалиционных соглашениях и не был согласован заранее.



Канцелярия премьер-министра заявила Смотричу, что Галант заключил “сделку” с Амсалем, которая, по их утверждениям, должна быть расторгнута, и что это важный шаг, который сохранит целостность коалиции, и поэтому Смотрич должен был отказаться от этих полномочия, к его огорчению.



Кроме того, чтобы сорвать сделку, Амсалем был назначен министром в Министерстве юстиции, министром регионального сотрудничества, министром по связям между Кнессетом и правительством, а также министром, отвечающим за Управление государственных компаний.



Тот факт, что Галант также считается частью сделки, теперь является серьезным препятствием для его возвращения на пост министра обороны, несмотря на давление, оказываемое на Нетаниягу с целью его восстановления. Близкие соратники Нетаниягу, выступающие против восстановления Галанта, говорили об отсутствии доверия к Галанту и опасениях, что он планирует подобные шаги в будущем.



На прошлой неделе помощники Галана отвергли подобные утверждения и заявили, что он не имеет, не имел и не будет иметь никакого отношения к организациям групп сопротивления внутри “Ликуда”. Офис Нетаниягу не стал комментировать информацию издания.



