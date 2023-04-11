



СМИ сообщают о предложении Ликуда с Мансуру Аббасу



На фоне приостановки правовой реформы и ожидаемых трудностей с ее принятием на следующей сессии Кнессета, Ликуд пытается заручиться поддержкой оппозиционных партий.



Согласно сообщению Равива Друкера на 13-м канале, одной из партий, ведущих переговоры с Ликудом, является партия Мансора Аббаса РААМ. В центре переговоров: поддержка членами РААМ определенного варианта плана правовой реформы.



Стоит отметить, что речь идет не о поддержке первоначального плана, который был отменен, а о другом варианте, который ближе к варианту, предложенному президентом Герцогом.



В обмен на поддержку Аббас и Рам получат бюджеты для арабского сектора, пятилетний план и другие проекты в арабском обществе.



Пока что премьер-министр не отверг подобный план, но “изучает такую возможность”. Однако представители РААМ заявили, что они представят свой собственный план реформ.



Ликуд отрицает эту информацию.

