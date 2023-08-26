



СМИ: соглашение между Израилем и Саудовской Аравией должно включать уступки ПА

Если возможность “сделки века” между Израилем и Саудовской Аравией когда-либо станет реальностью, то это произойдет не без существенных уступок палестинцам со стороны еврейского государства, передал госсекретарь Энтони Блинкен Рону Дермеру во время своего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Об этом пишет i24news.



Четверо нынешних и бывших чиновников администрации США рассказали израильскому журналисту Бараку Равиду в статье, опубликованной на новостном сайте Axios , что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Тони Блинкен обсуждали с Дермером необходимость уступок Израиля палестинцам как часть любого соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Салливан также сообщил Дермеру, что Байден ищет широкой поддержки со стороны демократов в Конгрессе для мегасоглашения с Саудовской Аравией, сообщил Axios источник.



Для достижения этой цели Салливан настаивал на необходимости серьезных уступок Израиля по отношению к палестинцам. Со своей стороны, госсекретарь Энтони Блинкен предостерег Рона Дермера от любого “неправильного толкования” ситуации со стороны израильского правительства.



По данным источников Axios , Дермер не продемонстрировал реальной готовности со стороны израильского правительства пойти на уступки ради достижения соглашения с саудовцами.



По этой причине Блинкен настаивал на том, что Саудовская Аравия должна показать арабскому и мусульманскому миру, что она добилась важных результатов от Израиля в отношении палестинцев в обмен на соглашение о нормализации отношений, заявили официальные лица.



