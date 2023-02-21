



СМИ: Си Цзиньпин намерен отправиться в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с официальным визитом в ближайшие месяцы.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Предполагается, что он может отправиться в Москву в апреле или начале мая. По данным издания, Си Цзиньпин встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках продвижения его "мирного плана".



Также глава КНР повторит свои призывы не применять ядерное оружие после объявления Путина о приостановке участия в договоре между РФ и США о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений.



По словам источников, Си Цзиньпин хочет, чтобы официальный Пекин играл более активную роль в прекращении войны в Украине.