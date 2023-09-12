



СМИ: Швеция изучает возможность передать Киеву истребители Gripen

Шведское правительство уже вскоре может поручить Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen. Об этом сообщает шведское радио Sveriges Radio Ekot, со ссылкой на источники.



Соответствующий запрос могут направить уже в четверг. Среди прочего, правительство хочет, чтобы было проведено расследование того, как передача самолетов влияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна может получить новые самолеты на замену.



По информации источников, Вооруженные силы Швеции должны предоставить свой ответ в ноябре, и тогда правительство сможет решить, стоит ли отправлять Gripen в Украину. Шведское радио отмечает, что Киев заинтересован в получении дивизии численностью от 16 до 18 Gripen.



Ранее председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Швеции, бывший премьер Магдалена Андерссон призвала правительство одобрить предоставление Украине шведских истребителей Gripen. Однако она отметила, что условием для предоставления Украине Gripen должно было бы быть вступление Швеции в НАТО.



Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях, а во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось их предоставление.



Вскоре премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.