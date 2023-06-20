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СМИ: Шабтай поручил пресс-секретарю не делать совместных заявлений с Бен-Гвиром
20.06.2023 14:17 Ирина Демьянова

СМИ: Шабтай поручил пресс-секретарю не делать совместных заявлений с Бен-Гвиром

Начальник израильской полиции Коби Шабтай поручил пресс-службе полиции не делать совместных заявлений с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром до истечения его полномочий в январе 2024 года.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщила газета "Маарив".

Информация была опубликована на фоне данных о напряженности в отношениях между Шабтаем и Бен-Гвиром, включая решение последнего не продлевать срок полномочий начальника израильской полиции.
 

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