



СМИ: самолеты США на Ближнем Востоке оснащены бомбами для уничтожения бункеров

В докладе, опубликованном в The Wall Street Journal, говорится, что американские военные вооружают штурмовики 250-фунтовыми бомбами, предназначенными "для взрыва бункеров", пишет Latestly.



Американские военные самолеты недавно были отправлены на Ближний Восток, в качестве прямого послания Ирану.



По данным Центрального командования ВМС США, в четверг Иран захватил в международных водах Оманского залива нефтяной танкер, следовавший в США.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ФСБ России и КСИР Ирана за "захват заложников"

