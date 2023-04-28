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СМИ: самолеты США на Ближнем Востоке оснащены бомбами для уничтожения бункеров
28.04.2023 16:34 Ирина Демьянова

СМИ: самолеты США на Ближнем Востоке оснащены бомбами для уничтожения бункеров

В докладе, опубликованном в The Wall Street Journal, говорится, что американские военные вооружают штурмовики 250-фунтовыми бомбами, предназначенными "для взрыва бункеров", пишет Latestly.

Американские военные самолеты недавно были отправлены на Ближний Восток, в качестве прямого послания Ирану.

По данным Центрального командования ВМС США, в четверг Иран захватил в международных водах Оманского залива нефтяной танкер, следовавший в США.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против ФСБ России и КСИР Ирана за "захват заложников"
 

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