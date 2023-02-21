



Иранский фонд вознаградит землей нападавшего на писателя Салмана Рушди

Иранский фонд поощрил человека, напавшего на писателя Салмана Рушди в прошлом году, в результате чего тот получил тяжелые ранения. В частности фонд заявил, что вознаградит его 1000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщило государственное телевидение во вторник, 21 февраля, через свой Telegram- канал.



75-летний Рушди потерял глаз и лишился одной руки в результате нападения 24-летнего американского шиита-мусульманина из Нью-Джерси. Происшествие произошло на сцене литературного мероприятия, проходившего возле озера Эри в западной части Нью-Йорка в августе.



“Мы искренне благодарим за отважный поступок молодого американца, который осчастливил мусульман, ослепив на один глаз Рушди и лишив одной руки”, — сказал Мохаммад Эсмаил Зарей, секретарь Фонда по осуществлению фетв имама Хомейни.



“Рушди теперь не более чем живой мертвец, и в честь этого смелого поступка этому лицу или любому из его законных представителей будет передано в дар около 1000 квадратных метров сельскохозяйственных угодий“, — добавил Зарей.



Напомним, нападение произошло через 33 года после того, как аятолла Рухолла Хомейни, тогдашний верховный лидер Ирана, издал фетву, религиозный указ, призывающий мусульман убить Рушди через несколько месяцев после публикации “Сатанинских стихов”. Некоторые мусульмане сочли отрывки из романа о пророке Мухаммеде кощунственными.



Мужчина, обвиняемый в нападении на писателя, не признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство второй степени и нападении.







