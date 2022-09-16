



СМИ: Россия намерена перебросить в Украину контингент из Сирии

Россия начала выводить из Сирии отдельные свои соединения и намерена перебросить свой контингент в Украину. Однако Кремль все же надеется сохранить свое влияние в регионе и поэтому инициировал переговоры между Анкарой и Дамаском, сообщает агентство Reuters после общения с представителем турецких спецслужб.



По данным Reuters, РФ уже начала выводить из Сирии отдельные военные соединения и дальше планирует отправить их в Украину. В то же время Кремль способствует нормализации отношений между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Сирии Башаром Асадом. Таким образом, Кремль надеется найти "политическое решение" конфликта в Сирии и иметь возможность продолжать войну в Украине.



"Россия хочет, чтобы Сирия и Турция преодолели свои проблемы и достигли определенных договоренностей в пользу всех – как Турции, так и Сирии", – сказал на условиях анонимности высокопоставленный турецкий чиновник.



Но по этому поводу есть одно опасение – не исключено, что Эрдоган может захотеть приобщить к переговорам сирийскую оппозицию, неприемлемую для Асада.



Также важно, что Турция и Россия опасаются усиления иранского влияния в Сирии на фоне уменьшения или полного ухода из региона российского контингента. Сегодня Россия уже вывела свои силы из приграничных с Израилем территории и эти позиции сразу же заняли проиранские силы.