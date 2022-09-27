



СМИ: Россия хочет объединить все захваченные украинские земли в Крымский округ

Власти России рассматривают возможность создать новый федеральный округ - Крымский. В его состав войдут временно оккупированный Крымский полуостров, а также оккупированные части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил источник в Совете Федерации РФ и близкий к правительству Крыма, пишут Ведомости.



Необходимость создания нового федерального округа источники объясняют "непростой ситуацией", сложившейся вокруг "референдумов". И тем, что для управления новыми территориями нужен политический тяжеловес.



Возглавить новый округ может бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Решение по Рогозину будет принято в ближайшее время и оно с большой вероятностью будет положительным.



"Там большой фронт работ, так что это вполне возможно. Учитывая, что его до сих пор не назначили на федеральную должность, есть вероятность, что ему найдут работу там", - сообщил источник.



Рогозин покинул пост главы "Роскосмоса" еще 15 июля. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позже "у него будет новая работа".

Сейчас ни Песков, ни Рогозин не ответили на вопросы по поводу назначения Рогозина.



Напомним, что 23-27 сентября захватчики проводят "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.



Украина требует срочно созвать заседание Совбеза ООН по "референдумам", которые Россия пытается проводить на временно оккупированных территориях.