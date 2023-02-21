



СМИ РФ поведали о "чудовищном плане уменьшения России в пять раз"

Алексей Чеснаков, глава Центра политической конъюнктуры, дал большое интервью таблоиду Комсомольская правда, в котором поведал о “чудовищных планах Запада по разделу России”.



Господин Чеснаков поведал следующее: “



Часть политической элиты Запада действительно воспринимает происходящее сейчас как шанс претворить в жизнь планы раздела России. Считают, что так им будет безопаснее. Поэтому и разыгрывают эту карту со всеми эмоциями и атаками. Самим нам нужно учитывать, что любые попытки дестабилизировать Россию, если им не противодействовать, могут привести к трагедии. Она может быть гораздо серьезнее, чем последствия развала СССР 1991 года.



сполнителей масса. Этим давно занимают западные аналитические центры и оппозиционеры, уехавшие из России. Сейчас к ним присоединились бывшие российские журналисты и эксперты. Их работа координируется. Они целенаправленно пытаются бить по самым чувствительным аудиториям и, конечно же, получают огромное финансирование Запада. Это мощная пропагандистская машина.



Карта «будущей России» по версии ГУР Украины:



Калининград уходит Германии;



Карелия и Мурманск - финнам;



ЦАР - независимая Центрально-Азиатская Республика;



Дальний Восток ждут США и Китай;



Сахалин и Курилы забирает Япония;



Кавказ становится большой Ичкерией;



Украина забирает от Калуги до Кубани.



Нам остается лишь клочок, подписанный «РФ».



там есть и группа стратегов, считающих, что Россия должна сохранить свое существование. Потому что «ядерная держава все-таки, и есть большой риск, что ядерное оружие попадет непонятно кому». Когда есть одна большая ядерная держава, для мировой безопасности - это более стабильно и надежно, чем несколько маленьких.



Но есть и другие группы, более многочисленные и более крикливые. Они традиционно используют антироссийские фобии (в Восточной Европе их особенно много - в Польше, Венгрии, Чехии). И считают, что гарантия безопасности - это наличие на территории нынешней России не одной мощной страны, а нескольких слабых. Кто-то говорит о 5 - 6 «странах», кто-то - о 15. С началом конфликта на Украине этих людей стало заметно больше”.