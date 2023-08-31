



СМИ: РФ перебросила ракетные комплексы с Курильских островов к границе Украины

РФ вывезла с Курильских островов зенитно-ракетные комплексы, которые она там установила в 2020 году. Предполагается, что их перебросили ближе к Украине, пишет Kyodo News.



Преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми провел анализ на основе спутниковых изображений островов Итуруп и Кунашири, сделанных американской космической технологической компанией Maxar Technologies Inc.



Он отметил, что на этих островах не наблюдается размещения российских ЗРК, это может означать, что РФ перебрасывает оружие с Дальнего Востока для использования в войне против Украины.



Коидзуми заявил, что он также убежден, что старые танки и артиллерию, которые ранее хранились на военном объекте на Сахалине, отправляют на фронт в Украине.



Какие ЗРК Россия размещала на этих островах



Ракетные подразделения, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4, были дислоцированы в заливе Хитокаппу на Итурупе, известном как залив Касатка в России, и вблизи центрального населенного пункта Кунашира Фурукамаппу, известного в России как Южно-Курильск.



В период с середины до конца сентября прошлого года на обоих военных постах были видны многочисленные транспортно-установочные пусковые установки с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.



В Украину также направляются войска с Дальнего Востока. По словам Коидзуми, элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Итуруп и Кунашири погибли после мобилизации.



"Российские военные используют все имеющиеся в их распоряжении вооружения, что является свидетельством их активного участия в войне", - сказал Коидзуми.