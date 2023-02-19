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СМИ РФ: Израиль бьет по жилым домам Дамаска, почему молчат Макаревич и Пугачева?
19.02.2023 11:57 Аркадий Бочаровский

СМИ РФ: Израиль бьет по жилым домам Дамаска, почему молчат Макаревич и Пугачева?


Российские патриотические СМИ с большим возмущением описывают серию атак в Дамаске минувшей ночью.

Издание Русская Весна сообщает:

"Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии.

Есть пострадавшие, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Дамаска заявил, что под ракетный удар попал жилой квартал на юге сирийской столицы, как минимум один жилой дом сильно пострадал.

Глава дамасского госпиталя Аль-Муджтахид Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела троих погибших и двое пострадавших.

Примечательно, что все «релоцировавшиеся» в Израиль российские «звёзды» вроде Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Семёна Слепакова, Андрея Макаревича, а также «испуганного патриота» Ивана Урганта решительно и единогласно… промолчали".

Прокомментировала события главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России,Марина Ахмедова:
 

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