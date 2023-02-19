



СМИ РФ: Израиль бьет по жилым домам Дамаска, почему молчат Макаревич и Пугачева?



Российские патриотические СМИ с большим возмущением описывают серию атак в Дамаске минувшей ночью.



Издание Русская Весна сообщает:



"Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Сирии.



Есть пострадавшие, некоторые из них находятся в критическом состоянии.



Кроме того, РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Дамаска заявил, что под ракетный удар попал жилой квартал на юге сирийской столицы, как минимум один жилой дом сильно пострадал.



Глава дамасского госпиталя Аль-Муджтахид Ахмед Аббас сообщил газете Al-Watan, что в медучреждение поступили тела троих погибших и двое пострадавших.



Примечательно, что все «релоцировавшиеся» в Израиль российские «звёзды» вроде Максима Галкина, Аллы Пугачёвой, Семёна Слепакова, Андрея Макаревича, а также «испуганного патриота» Ивана Урганта решительно и единогласно… промолчали".



Прокомментировала события главный редактор ИА Regnum, член Совета по правам человека при Президенте России,Марина Ахмедова:

