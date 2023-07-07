СМИ: разговор Пригожина с Лукашенко подслушивала разведка ФРГ
Федеральная разведывательная служба Германии, вероятно, подслушивала разговор основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с Александром Лукашенко за неделю до мятежа "вагнеровцев".
Информацию об этом распространила 7 июля медиагруппа ARD.
"Первое предупреждение от разведки было направлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне до того, как наемники ЧВК "Вагнер" захватили российские военные объекты и Ростов", – сказано в сообщении.
В ответ на публикацию канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что власти ФРГ были удивлены мятежом "вагнеровцев", а американская разведка была более проинформирована о ситуации, чем немецкая.
В Федеральной разведывательной службе ФРГ ответили, что не комментируют информацию о "прослушке" разговора Пригожина с Лукашенко.