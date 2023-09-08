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СМИ: Путину стало плохо на переговорах с Эрдоганом в Сочи
08.09.2023 12:02 Наталья Богинская

СМИ: Путину стало плохо на переговорах с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом почувствовал себя плохо на переговорах в Сочи в понедельник, 4 сентября. Об этом сообщает белорусское издание “Хартия’97”. 

Сообщается,  что перед встречей с Эрдоганом Путин “принял проверенные лекарства, которые позволяют ему некоторое время быть в тонусе, но в начале своего действия вызывают некое подобие эйфории, поэтому надо четко угадать тот промежуток действия лекарства, когда он полностью вменяем и еще не начал чувствовать усталость. Президента хватило менее чем на три часа”.

По данным издания, Эрдоган был “очень разочарован”.

Во время беседы у Путина “при попытке встать закружилась голова и он резко опустился обратно, поднявшись через пару минут”. 

“И это впечатлило президента Турции больше, чем любые доклады о состоянии здоровья президента России”, – пишет издание.

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