



СМИ: Путину стало плохо на переговорах с Эрдоганом в Сочи

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом почувствовал себя плохо на переговорах в Сочи в понедельник, 4 сентября. Об этом сообщает белорусское издание “Хартия’97”.



Сообщается, что перед встречей с Эрдоганом Путин “принял проверенные лекарства, которые позволяют ему некоторое время быть в тонусе, но в начале своего действия вызывают некое подобие эйфории, поэтому надо четко угадать тот промежуток действия лекарства, когда он полностью вменяем и еще не начал чувствовать усталость. Президента хватило менее чем на три часа”.



По данным издания, Эрдоган был “очень разочарован”.



Во время беседы у Путина “при попытке встать закружилась голова и он резко опустился обратно, поднявшись через пару минут”.



“И это впечатлило президента Турции больше, чем любые доклады о состоянии здоровья президента России”, – пишет издание.