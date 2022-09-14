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СМИ: Путин отверг мирное соглашение с Украиной
14.09.2022 13:52 Алина Груднева

СМИ: Путин отверг мирное соглашение с Украиной

Президент России Владимир Путин отверг мирное соглашение с Украиной в начале войны.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По данным издания, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак предоставил Путину сделку, которая была заключена с Киевом.
 
Сделка включала отказ Украины от вступления в НАТО. По словам Козака, заключенное им соглашение якобы избавляло РФ от необходимости продолжать войну в Украине. Он рекомендовал Путину согласиться со сделкой, но тот отказался.
 

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