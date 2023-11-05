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СМИ: Путин намерен создать новый плацдарм у "порога" Европы
05.11.2023 18:02 Алина Груднева

СМИ: Путин намерен создать новый плацдарм у "порога" Европы

Президент России Владимир Путин намерен создать новый плацдарм на южном пороге Европы.

По данным газеты Bloomberg, РФ активно расширяет военное присутствие в Ливии и усиливает влияние в Африке. 

Источники утверждают, что Путин заключил оборонное соглашение с командующим ливийскими войсками Халифой Хафтаром. Уточняется, что присутствие россиян в этой стране является вызовом для США и ЕС.

"Если Россия получит порты в Средиземноморье, это даст ей возможность шпионить за всем Евросоюзом", – пояснил бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Винер.

Предполагается, что соглашение в долгосрочной перспективе даст РФ возможность разместить свои военные корабли в ливийском порту, вероятно, в Тобруке, который находится всего в нескольких сотнях километров от Греции и Италии. 

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