



СМИ: Путин намерен создать новый плацдарм у "порога" Европы

Президент России Владимир Путин намерен создать новый плацдарм на южном пороге Европы.



По данным газеты Bloomberg, РФ активно расширяет военное присутствие в Ливии и усиливает влияние в Африке.



Источники утверждают, что Путин заключил оборонное соглашение с командующим ливийскими войсками Халифой Хафтаром. Уточняется, что присутствие россиян в этой стране является вызовом для США и ЕС.



"Если Россия получит порты в Средиземноморье, это даст ей возможность шпионить за всем Евросоюзом", – пояснил бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Винер.



Предполагается, что соглашение в долгосрочной перспективе даст РФ возможность разместить свои военные корабли в ливийском порту, вероятно, в Тобруке, который находится всего в нескольких сотнях километров от Греции и Италии.