Новости » Политика
СМИ: Пригожин получил назад изъятые миллионы
04.07.2023 12:52 Алина Груднева

СМИ: Пригожин получил назад изъятые миллионы

Основатель ЧВК "Вагнер» Евгений Пригожин получил назад изъятые в ходе обысков 10 миллиардов рублей.

Информацию об этом распространяет российское интернет-издание "78.ru", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, также в офисы медиагруппы "Патриот" и "Вагнер Центр" вернули изъятую в ходе обысков технику.

Что примечательно, в последнем центре в Санкт-Петербурге также были изъяты награды участникам боевых действий в Украине и более 12 миллионов рублей.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru