



СМИ: Пригожин получил назад изъятые миллионы

Основатель ЧВК "Вагнер» Евгений Пригожин получил назад изъятые в ходе обысков 10 миллиардов рублей.



Информацию об этом распространяет российское интернет-издание "78.ru", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.



По его словам, также в офисы медиагруппы "Патриот" и "Вагнер Центр" вернули изъятую в ходе обысков технику.



Что примечательно, в последнем центре в Санкт-Петербурге также были изъяты награды участникам боевых действий в Украине и более 12 миллионов рублей.

