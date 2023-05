СМИ: Пригожин купил тысячи шлемов для вагнеровцев в обход санкций

Подставная компания ЧВК "Вагнер", владельцем которой является Евгений Пригожин, приобрела десятки тысяч защитных шлемов в Китае в конце прошлого года, несмотря на санкции, пишет Financial Times.



Издание выяснило, что компании, используемые главарем боевиков для оснащения своих операций в Африке, продолжают свободно экспортировать и импортировать товары на международные рынки, несмотря на шквал западных санкций, направленных на прекращение деятельности частной армии, которую США признали "транснациональной преступной организацией.



Сообщается, что связанная с ЧВК "Вагнер" российская компания "Брокер Эксперт" купила 20 000 шлемов на полимерной основе у небольшой китайской компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co в ноябре и декабре прошлого года.



Китайская группа утверждала, что они предназначены для "игрового использования".



Закупка шлемов, разделенная на четыре партии общей стоимостью чуть более 2 млн доларов, состоялась в то время, когда Пригожин вербовал десятки тысяч российских заключенных для отправки на фронт в Украине.



В декабре США подсчитали, что Вагнер завербовал 40 000 осужденных для участия в боевых действиях в Украине. Вагнер безуспешно просил Китай о поставках оружия в начале этого года, согласно утечке доклада американской разведки. В феврале Пригожин заявил, что Вагнер прекратил вербовку заключенных.



Китайский поставщик Broker Expert, компания Hangzhou Shinerain, базируется в восточной провинции Чжэцзян и имеет от пяти до 15 сотрудников, согласно информации на ее странице в Alibaba. Обычно он продает женскую одежду, а это означает, что поставки защитных головных уборов в Россию не входят в его обычную схему ведения бизнеса.



Китайская группа заявила, что ей ничего не известно о Пригожине или "Вагнер Групп", а также о связях "Брокер Эксперт" с "Вагнером". "Мы просто выполняем заказы, которые получаем, и соблюдаем закон, мы бы не отгружали ничего незаконного", - заявили там.



При этом компания отказалась объяснить, что подразумевается под "игровым использованием", или прислать изданию фотографии шлемов.