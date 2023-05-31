



СМИ: Президенты Зеленский и Путин посетят Турцию

Сообщение, опубликованное в турецкой газете Hürriyet, привлекло внимание без преувеличения всего мира: Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут посетить Турцию после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.



"Путин совершит отдельный и специальный визит в Турцию. После Путина Президент Украины Зеленский приедет в Турцию", - рассказала журналист Hürriyet, ссылаясь на своим источники.



Этот же источник утверждает, что в ходе визитов Зеленского и Путина будут обсуждаться ход войны в Украине и зерновое соглашение.



Сообщается также, что 3-4 июня 2023 года на инаугурацию президента Турции приедет большое количество иностранных лидеров.



Ранее, 30 мая, Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом, недавно победившим во втором туре президентских выборов в Турции, набрав 52,16% голосов, напоминает Корреспондент.net. Глава украинского государства также назвал условие для встречи с Путиным.