



СМИ: Президента ПА Махмуда Аббаса пригласили посетить Саудовскую Аравию

Согласно палестинским сообщениям, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас был приглашен с официальным визитом королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом, сообщает i24.



К Аббасу присоединятся министр гражданских дел Палестинской автономии Хоссейн аль-Шейх и глава разведки ПА Маджед Фарадж, сообщают СМИ.

Визит предположительно состоится с понедельника по среду. Ранее в воскресенье сообщалось, что Саудовская Аравия принимает высокопоставленную делегацию террористической организации ХАМАС.



Ранее Саудовская Аравия разорвала отношения с ХАМАС из-за захвата ими Газы у Палестинской автономии. Эр-Рияд также обвинил ХАМАС в саботаже переговоров с движением ФАТХ Аббаса.



Однако последние события в регионе указывают на то, что ХАМАС настаивает на сближении с королевством, чтобы остановить усилия Израиля по расширению соглашений о нормализации отношений с арабскими государствами. Террористическая группировка поддерживается Ираном, недавно восстановившим связи с Саудовской Аравией.



