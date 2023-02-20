



СМИ: Президент Байден выехал из Киева в Польшу

Президент США Джо Байден сегодня после обеда уехал из Киева. Он направляется в Польшу, где у него запланирован двухдневный визит. Об этом сообщает Associated Press.



"Президент Джо Байден покинул столицу Украины Киев после более чем пятичасового визита, заверив в поддержке", - говорится в сообщении.



Отметим, что Джо Байден сегодня, 20 февраля, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он почтил память Героев Небесной Сотни и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.



Президент США после Киева направляется в Польшу. Там запланирована встреча с президентом Анджеем Дудой и переговоры с союзниками НАТО.



Тем временем в украинском МИД прокомментировали визит Байдена в Киев, заявив, что обе стороны остались довольны переговорами.



"Скажу так: оба президента довольны разговором. Атмосфера — максимально доверительная и душевная. Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота - вас никто не боится!", – подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.