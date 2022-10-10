СМИ: Посольства западных стран не будут эвакуироваться из Киева
Посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за массированных ударов россиян по мирным городам. Об этом сказали два источника в дипломатических кругах, представляющие две крупнейшие западные страны, пишет РБК-Украина.
В частности, посольство США в Киеве продолжает свою работу.
"Посольство открыто и мы продолжаем работать. Мы здесь для поддержки Украины", - сказал спикер американского посольства Люк Мейнзен.
Напомним, от ракетного удара по Киеву сегодня пострадало посольство Турции в Украине, а также пострадало и консульство Германии. Также одна из российских ракет ударила в 850 метрах от посольства Румынии в Киеве.