



СМИ: Посол США по Ирану находится под следствием ФБР

ФБР проводит расследование в отношении посла США по Ирану Роба Мэлли в связи с его обращением с секретными материалами после того, как администрация Байдена приостановила действие его допуска и отправила в отпуск, сообщает The Times of Israel со ссылкой на американское новостное агентство Semafor.



Два чиновника Госдепартамента ранее заявили, что расследование ведет Бюро дипломатической безопасности агентства.



Дальнейшие подробности этого дела остаются неясными, но причастность ФБР наводит на мысль о возможном преступлении, сообщает Semafor.



На прошлой неделе Мэлли сказал , что он находится в отпуске от администрации Байдена из-за проверки его допуска к секретным материалам.



В тексте, разосланном нескольким репортерам, Мэлли сказал: “Мне сообщили, что мой допуск к безопасности пересматривается. Мне не предоставили никакой дополнительной информации, но я ожидаю, что расследование будет решено положительно и в ближайшее время. А пока я в отпуске”.



Мэлли руководил усилиями администрации по возрождению несостоявшейся ядерной сделки с Ираном и решению проблем, связанных с задержанными американцами в Иране, но не проявлял активности в своей работе в течение нескольких недель.



Его отставка произошла в связи с недавней активизацией непрямых переговоров между США и Ираном, который постепенно наращивал обогащение урана на фоне провала ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).



На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента Мэтт Миллер подтвердил только то, что Мэлли находится в отпуске, а его заместитель Абрам Пейли исполнял обязанности специального посла по Ирану.



CNN сообщила на прошлой неделе, что допуск Мэлли был приостановлен в начале этого года на фоне расследования возможного неправильного обращения с секретными материалами.



Местонахождение Мэлли вызывает вопросы, поскольку он пропустил секретный брифинг в Конгрессе по Ирану 16 мая.



В то время представители Госдепартамента сообщили законодателям, что Мэлли находится в “длительном личном отпуске”, и предположили, что его отсутствие может быть связано с проблемой здоровья семьи.



Непонятно, когда именно допуск Мэлли был приостановлен. По данным CNN, после этого он некоторое время оставался на работе, но ему запретили доступ к секретной информации.



Мэлли считался одним из самых сильных голосов в администрации, настаивающих на дипломатии в ядерной проблеме Ирана.

Эта позиция сделала его объектом гнева со стороны израильских официальных лиц, которые обвинили его и администрацию в стремлении любой ценой восстановить ядерную сделку.



В качестве специального посла он был готов взаимодействовать с неоднозначными фигурами, в том числе, как сообщается, с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани.



Во время правления бывшего президента Билла Клинтона Мэлли был специальным советником президента и членом миротворческой группы Кэмп-Дэвида 2000 года.



Близкий личный друг госсекретаря США Энтони Блинкена, Мэлли работал в Международной кризисной группе во времена администрации Трампа. На этой работе он несколько раз встречался с иранскими и палестинскими официальными лицами, с которыми официальным лицам США запрещено общаться.



Назначение Мэлли в январе 2021 года специальным послом по Ирану вызвало в Израиле слухи о том, что администрация Байдена привержена возрождению СВПД.



Несмотря на сообщения об активизации контактов в последние недели через Оман, официальные лица США говорят, что сделка с Ираном пока не предвидится, поскольку Тегеран расширил поставки оружия в Россию для использования против Украины.



