



СМИ: портфель министерства обороны не достанется Смотричу

12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источники в ведущихся коалиционных переговорах сообщает, что портфель министерства обороны останется в партии "Ликуд" и не достанется Бецалелю Смотричу.



Как сообщается, Биньямин Нетаниягу рассматривал нескольких кандидатов на пост министра обороны, включая Смотрича, лидера ШАС Арье Дери и члена Кнессета от "Ликуда" Йоава Галанта.



По данным 12-го канала, Бецалель Смотрич, получит, скорее всего портфель минфина, а Арье Дери - министерства внутренних дел.