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СМИ: портфель министерства обороны не достанется Смотричу
12.11.2022 19:36 Ольга Белозерова

СМИ: портфель министерства обороны не достанется Смотричу

12-й канал израильского ТВ  со ссылкой на источники в ведущихся коалиционных переговорах сообщает, что портфель министерства обороны останется в партии "Ликуд" и не достанется Бецалелю Смотричу.

Как сообщается, Биньямин Нетаниягу рассматривал нескольких кандидатов на пост министра обороны, включая Смотрича, лидера ШАС Арье Дери и члена Кнессета от "Ликуда" Йоава Галанта.

По данным 12-го канала, Бецалель Смотрич, получит, скорее всего портфель минфина, а Арье Дери - министерства внутренних дел.

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