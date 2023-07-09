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СМИ: Польша передала Украине вертолеты Ми-24
09.07.2023 10:09 Раиса Вовк

СМИ: Польша передала Украине вертолеты Ми-24

Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 Украине для борьбы против российской агрессии. Об этом сообщает Wall Street Journal.

"Польша, верный союзник Украины, недавно отправила Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Отметим, что ранее официально не сообщалось о передаче вертолетов Украине. 

Польша является одной из тех стран, которые больше всего поддерживают Украину в войне с Россией. Варшава оказывает Киеву военную помощь, а также поддерживает приглашение Украины в НАТО.

В частности, Польша передала на вооружение Воздушных сил Украины самолеты МиГ-29. Известно, что украинские военные получили 14 истребителей.
Польша также планирует проводить тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 и уже составила соответствующий график.

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