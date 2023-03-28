



СМИ: Песков предупредил элиты о затяжной войне в Украине

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на частном мероприятии подтвердил, что война в Украине затянется надолго.



Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.



Уточняется, что такое предупреждение он сделал на закрытом ужине в квартире высокопоставленного российского чиновника в конце прошлого года, где присутствовали представители культурной и политической элиты.



"Полагаю, вы ждете, что я что-то скажу. Все станет намного тяжелее. Это очень, очень надолго", — цитирует слова Песков источник.



Уточняется, что такое заявление он сделал во время тостов гостей вечеринки, которые выразили надежду на возвращение к нормальной жизни.



"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами надолго и мы должны быть к этому готовы", — сказал один из гостей вечеринки.

