



СМИ: Первые танки Abrams будут в Украине уже в сентябре

Соединенные Штаты рассчитывают, что первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. Об этом сообщает Politico.



По словам нескольких источников, знакомых с планом поставок американских танков, Abrams, вероятно, прибудут в Украину в сентябре. В августе планируется отправить несколько танков Abrams в Германию, где они пройдут окончательный ремонт и модернизацию. Как только этот процесс будет завершен, первая партия Abrams будет отправлена ​​в Украину.



По данным издания, в администрации Байдена намерены как можно быстрее доставить Украине больше обещанного вооружения, чтобы оказать помощь в контрнаступлении и укреплении обороны страны в долгосрочной перспективе. Сообщается, что первая партия будет состоять из шести-восьми танков. Всего США планируют отправить 31 танк.



"Мы определенно работаем над тем, чтобы доставить их (танки – ред.) в Украину как можно быстрее", - заявил представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.



Прежде чем ВСУ смогут начать эксплуатацию танков, они должны пройти 10-недельный курс обучения на 31 учебном танке на армейской базе Графенвер в Германии. По словам источника в Пентагоне, украинские танкисты должны закончить обучение на Abrams в августе.



По словам источников, первые танки могут прибыть в Украину даже в августе, но эти сроки являются чрезмерно оптимистичными.



Напомним, Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставок предоставить захотели версию M1A1.