



СМИ: Передача Украине дальнобойных снарядов от США займет 9 месяцев

США только в течение девяти месяцев могут приступить к передаче Украине дальнобойных боеприпасов. И это в том случае, если они все-таки станут частью нового пакета помощи Киеву от Вашингтона, пишет Bloomberg.



По информации источников, боеприпасы будут заказаны у компании Boeing. Как следует из описания Bloomberg, речь идет о малогабаритных высокоточных боеприпасах Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB), которые самонаводятся с дальностью поражения в 150 км.



"Как и другое вооружение, предоставленное США и союзниками, оно не будет развернуто в Украине в ближайшее время: разбирающийся в этой сфере официальный представитель сказал, для первых поставок понадобится около девяти месяцев после того, как ВВС США заключат контракт с производителем бомб, компанией Boeing", - пишет издание.



Также стало известно, что сначала на поставку этих боеприпасов выделят 200 миллионов долларов.



Отметим, что GLSDB способны бить на расстояние вдвое превышающее дальность стандартных ракет для HIMARS.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти США готовятся сегодня объявить новый пакет военной помощи Украине, в который могут войти дальнобойные ракеты. Как стало известно, в список новой помощи могут войти дальнобойные снаряды GLSDB.