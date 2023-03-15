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СМИ опубликовали план России по подчинению Молдовы
15.03.2023 12:29 Наталья Богинская

СМИ опубликовали план России по подчинению Молдовы

Несколько СМИ из международного журналистского консорциума получили доступ к документу, который представляет собой план по установлению полного фактического контроля Кремля над Молдовой. Об этом сообщает Агентство

Издание утверждает, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", который поступил в распоряжение, в частности Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центра Досье, разработан администрацией президента России осенью 2021 года и представляет собой план подчинения Молдовы Москве.

Согласно плану, одной из стратегических целей, которые ставят авторы документа, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению ее участия в Евразийском экономическом союзе ЕАЭС.
Среди краткосрочных целей плана обозначено:

  • нейтрализация любых действий Кишинева по  устранению военного присутствия РФ в Приднестровье, 
  • создание сети пророссийских неправительственных организаций, 
  • открытие генконсульства РФ в Гагаузии. 
Запланировано также противодействие "румынизации" Молдовы и меры по сохранению русского языка в ее системе образования. 

Документ дает два года на преобладание пророссийских настроений в элитах Молдовы и увеличение числа лояльных Кремлю политических движений. 
До 2030 года предполагается обеспечить расширение участия Молдовы в ЕАЭС, создание сильных групп российского влияния и легализацию "особого статуса Приднестровья", а также получение русским языком статуса "языка межнационального общения" и обеспечение присутствие в стране российских СМИ.

Одним из инструментов экономического давления на Молдову в документе указана зависимость Кишинева от российского импорта, в первую очередь, от поставок газа.

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