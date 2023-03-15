



СМИ опубликовали план России по подчинению Молдовы

Несколько СМИ из международного журналистского консорциума получили доступ к документу, который представляет собой план по установлению полного фактического контроля Кремля над Молдовой. Об этом сообщает Агентство.



Издание утверждает, что документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова", который поступил в распоряжение, в частности Süddeutsche Zeitung, Yahoo News и центра Досье, разработан администрацией президента России осенью 2021 года и представляет собой план подчинения Молдовы Москве.



Согласно плану, одной из стратегических целей, которые ставят авторы документа, является принуждение Молдовы к вступлению в ОДКБ и расширению ее участия в Евразийском экономическом союзе ЕАЭС.

Среди краткосрочных целей плана обозначено:

нейтрализация любых действий Кишинева по устранению военного присутствия РФ в Приднестровье,

создание сети пророссийских неправительственных организаций,

открытие генконсульства РФ в Гагаузии.

Запланировано также противодействие "румынизации" Молдовы и меры по сохранению русского языка в ее системе образования.Документ дает два года на преобладание пророссийских настроений в элитах Молдовы и увеличение числа лояльных Кремлю политических движений.До 2030 года предполагается обеспечить расширение участия Молдовы в ЕАЭС, создание сильных групп российского влияния и легализацию "особого статуса Приднестровья", а также получение русским языком статуса "языка межнационального общения" и обеспечение присутствие в стране российских СМИ.Одним из инструментов экономического давления на Молдову в документе указана зависимость Кишинева от российского импорта, в первую очередь, от поставок газа.