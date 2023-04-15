



СМИ: ограничения в участии схождения Благодатного огня введены по просьбе церкви

Вопреки утверждениям церковных лидеров ранее на этой неделе о том, что израильская полиция излишне нарушает свободу вероисповедания христиан, письмо, рассмотренное The Times of Israel в пятницу, указывает на то, что ограничения на субботнюю церемонию схождения Благодатного огня были введены по просьбе представителя греческой православной церкви.



В письме от 3 апреля, направленном в полицейский участок возле Храма Гроба Господня Тео Метропулосом, подчеркивается, что максимальное количество посетителей на церемонии должно составлять 1800 человек внутри здания и еще 200 человек во дворе.



В письме также подчеркивается, что “единственный вход в церковь имеет отверстие шириной 3 метра без каких-либо других опасных [sic] выходов”, и содержится просьба к полиции держать открытыми все внутренние коридоры.



Греческий православный патриархат не ответил на неоднократные запросы о комментариях. В администрации церкви также не ответил на попытки проверить подлинность документа.



В среду Греческая православная церковь заявила , что израильские ограничения на количество верующих были “деспотичными” и что попытки переговоров потерпели неудачу.



Полиция ответила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности во время субботнего празднования на святом месте 12-го века.



