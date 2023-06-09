



СМИ: Обнаружена еще одна точка напряжения между Левиным и Нетаниягу

“Маарив” сообщает, что отношения между премьер-министром и министром юстиции натянуты из-за еще одного вопроса. Соратники премьера обвинили Левина в том, что он отказался подписать соглашение о формировании следственного комитета по рассмотрению дела Pegasus, несмотря на то, что внутри коалиции уже достигнута договоренность по этому вопросу.



Полиции запрещено использовать шпионское ПО до тех пор, пока комитет не завершит свою работу и не представит свой отчет.



Представители коалиции заявили, что задержка с формированием комитета ограничила возможности полиции в работе, и именно по этой причине от министра юстиции ожидали согласия на формирование комитета.



Источники в “Ликуд” сообщили, что Левин воздерживается от подписи до тех пор, пока не будут выполнены его требования о судебной реформе.