



СМИ: ОАЭ все меньше поддерживают внешнюю политику США

Объединенные Арабские Эмираты расходятся во взглядах с США относительно внешней политики.



Об этом говорится в материале The New York Times.



Уточняется, что речь идет, в особенности, об изоляции России и ограничении связей с Китаем.



Правитель ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид является ключевым союзником Америки, который рассчитывает на США в защите своей страны. Тем не менее за последний год он ездил дважды в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.



Более того, китайские и эмиратские военно-воздушные силы планируют впервые провести совместные учения в августе. По словам журналистов, это станет заметным сдвигом для ОАЭ, которые долго полагались на американские истребители, оружие и средства защиты.



Журналисты утверждают, что это является "тревожным звоночком" для Штатов, которые считают Эмираты важным партнером. Американским чиновникам не удалось убедить шейха Мохаммеда присоединиться к внешней политике США, особенно когда речь идет об ограничении военных связей Китая и изоляции РФ после ее вторжения в Украину.



"В международном порядке мы видим более изменчивый мир, в котором все меняется", — заявил дипломатический советник шейха Анвар Гаргаш.

