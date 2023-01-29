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СМИ: Новоизбранный президент Чехии собирается приехать в Украину
29.01.2023 08:14 Ольга Белозерова

СМИ: Новоизбранный президент Чехии собирается приехать в Украину

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел собирается посетить с визитом Украину и встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет издание Pravda.sk. 

По информации издания, сегодня, 29 января, Петр Павел и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор, в ходе которого обсудят визит нового президента Чехии в Украину. 

Как отмечается, Петр Павел намерен приехать в Украину вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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