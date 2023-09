СМИ: Новая атомная субмарина КНДР оказалась апгрейдом советской подлодки

В Северной Корее заявили о спуске на воду недавно построенной атомной подводной лодки, “способной нанести подводный ядерный удар”. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



"Церемония спуска на воду подлодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", – говорится в сообщении.



Отмечается, что новая тактическая атомная ударная подлодка "выполнит свою боевую задачу как одно из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Севера. По информации ЦТАК, на церемонии присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.



Военные Южной Кореи заявили, что, по их оценке, представленная подводная лодка “не готова к нормальной эксплуатации”.



“Согласно результатам анализа внешней конструкции северокорейской субмарины, ее некоторые узлы были увеличены, чтобы нести ракеты. Но, по оценкам, она не готова к нормальной эксплуатации”, – заявил сотрудник Комитета начальников штабов ВС Республики Корея.



По словам аналитиков, которых цитирует Reuters, представленная подлодка – модификация советской подводной лодки проекта 633 (по классификации НАТО “Ромео”), которую КНДР купила у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. По мнению аналитиков, подлодка вооружена баллистическими и крылатыми ракетами.

