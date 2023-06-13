



СМИ: Нетаниягу задумался об отсрочке голосования по комитету по отбору судей

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность отложить на несколько часов голосование относительно выбору членов комитета по назначению судей.



Об этом сообщает портал Walla.



Ожидается, что голосование состоится завтра, 14 июня, в 11:00 в Кнессете.



Партия блок "Еш Атид" и "Ха-Махане ха-мамлахти" объявили, что не будут вести переговоры в резиденции президента по поводу правовой реформы до тех пор, пока не будет гарантировано, что в комитет по отбору судей войдет один представитель оппозиции.



