



СМИ: Нетаниягу встретится с Байденом в ООН

Президент Джо Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре.Об этом сообщила Times of Israel, ссылаясь на израильских дипломатических представителей.



Согласно данным издания, два лидера встретятся 21 сентября , что станет их первой личной встречей с тех пор, как Нетаниягу вернулся к власти в декабре прошлого года.



Байден до сих пор не приглашал Нетаниягу в Белый дом. Дипломатические источники, цитируемые в статье Times of Israel, не упомянули, будет ли Нетаниягу приглашен в Белый дом во время его визита в США в конце сентября.

