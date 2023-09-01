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СМИ: Нетаниягу встретится с Байденом в ООН
01.09.2023 11:10 Евгения Маркова

СМИ: Нетаниягу встретится с Байденом в ООН

Президент Джо Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре.Об этом сообщила Times of Israel, ссылаясь на израильских дипломатических представителей.

Согласно данным издания, два лидера встретятся 21 сентября , что станет их первой личной встречей с тех пор, как Нетаниягу вернулся к власти в декабре прошлого года.

Байден до сих пор не приглашал Нетаниягу в Белый дом. Дипломатические источники, цитируемые в статье Times of Israel, не упомянули, будет ли Нетаниягу приглашен в Белый дом во время его визита в США в конце сентября.  
 

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