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СМИ: Нетаниягу встречался с представителями Fitch перед подтверждением рейтинга
14.08.2023 20:51 Ирина Демьянова

СМИ: Нетаниягу встречался с представителями Fitch перед подтверждением рейтинга

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с высокопоставленными чиновниками Fitch Ratings, прежде чем организация подтвердила кредитный рейтинг Израиля A+ и стабильный прогноз.

Об этом сообщили Kan и 12 канал.

Отмечается, что встреча сыграла роль в том, чтобы убедить чиновников Fitch в том, что правительство отказалось от планов принять "положения об отмене" в рамках своей судебной реформы и что оно больше не стремится к автоматическому коалиционному большинству в комиссии по назначению судей.
 

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