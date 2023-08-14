



СМИ: Нетаниягу встречался с представителями Fitch перед подтверждением рейтинга

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с высокопоставленными чиновниками Fitch Ratings, прежде чем организация подтвердила кредитный рейтинг Израиля A+ и стабильный прогноз.



Об этом сообщили Kan и 12 канал.



Отмечается, что встреча сыграла роль в том, чтобы убедить чиновников Fitch в том, что правительство отказалось от планов принять "положения об отмене" в рамках своей судебной реформы и что оно больше не стремится к автоматическому коалиционному большинству в комиссии по назначению судей.

