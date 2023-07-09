



СМИ: Нетаниягу сказал, что может уволить Бахарав-Миара. В “Ликуд” опровергают

Премьер-министр Нетаниягу заявил министрам, что может уволить юридического советника, сообщает 12 канал.



Корреспонденты канала отмечают, что правительство может предотвратить судебный пересмотр решения об увольнении Гали Бахарав-Миара, приняв закон об отмене “разумности” в качестве критерия для оценки ее политики.



12 канал не сообщает, когда состоялись предполагаемые разговоры, в ходе которых Нетаниягу сказал, что свергнет Гали Бахарав-Миара.



Выпустив своего рода опровержение, партия Нетаниягу “Ликуд” заявляет, что премьер-министр “исключил увольнение юридического советника во время [воскресного] заседания кабинета министров и попросил министров воздержаться от обсуждения этого вопроса”.



