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СМИ: Нетаниягу сказал, что может уволить Бахарав-Миара. В “Ликуд” опровергают
09.07.2023 20:35 Ирина Демьянова

СМИ: Нетаниягу сказал, что может уволить Бахарав-Миара. В “Ликуд” опровергают

Премьер-министр Нетаниягу заявил министрам, что может уволить юридического советника, сообщает 12 канал.

Корреспонденты канала отмечают, что правительство может предотвратить судебный пересмотр решения об увольнении Гали Бахарав-Миара, приняв закон об отмене “разумности” в качестве критерия для оценки ее политики.

12 канал не сообщает, когда состоялись предполагаемые разговоры, в ходе которых Нетаниягу сказал, что свергнет Гали Бахарав-Миара.

Выпустив своего рода опровержение, партия Нетаниягу “Ликуд” заявляет, что премьер-министр “исключил увольнение юридического советника во время [воскресного] заседания кабинета министров и попросил министров воздержаться от обсуждения этого вопроса”.

 

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