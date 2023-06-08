



СМИ: Нетаниягу разрабатывает план сохранения коалиции на случай ухода Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу готовит возможный план, направленный на сохранение его нынешней коалиции на случай, если министр национальной безопасности в конечном итоге покинет правительство, что он регулярно угрожает сделать.



По сообщению Армейского радио, соратники Нетаниягу связались с депутатами из партии Бен-Гвира “Оцма Иегудит" и спросили их о теоретическом варианте раскола партии и сохранения коалиции, если Бен-Гвир уйдет.



Сообщается, что ни один из депутатов не согласится на это, но добавляется, что партия Нетаниягу “Ликуд” составляет карту приоритетов и “слабых мест” каждого депутата “Оцма-Йегудит” и пытается определить по их первоначальному отказу, что им потребуется, чтобы согласиться на будущее предложение.



В настоящее время Нетаниягу имеет коалицию из 64 человек в Кнессете, состоящую из 120 депутатов. Партию Бен-Гвира представляет шесть депутатов, а это означает, что для сохранения парламентского большинства коалиции потребуется как минимум три из них.



Сообщается, что одного из них относительно легко достать — Альмога Коэна, который открыто бросил вызов Бен-Гвиру и был за это наказан.



Армейское радио добавляет, что офис Нетаниягу также стремится привлечь оппозиционных депутатов Гади Айзенкота и Матана Кахана от партии “а-Маханэ а-Мамлахти” для голосования вместе с коалицией по некоторым законопроектам о реформе судебной системы. До сих пор они отказывались, но то, как они это делали, и другие замечания, озвученные во время этих переговоров, по сообщениям, вселили в “Ликуд” надежду на то, что все может быть возможно, если коалиция близка к краху.



Айзенкот и Кахана настаивают на том, что они никогда не поддержат закон о судебной реформе “ни при каких условиях”.



“Ликуд” говорит, что информация неверна, и такого плана “никогда не было и не будет”.





