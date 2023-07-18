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СМИ: Нетаниягу рассматривает смягчение законопроекта об основании разумности
18.07.2023 15:27 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу рассматривает смягчение законопроекта об основании разумности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность внесения в изменений в законопроект об "обосновании разумности".

Об этом сообщают общественный телеканал "КАН-11".

Уточняется, что глава израильского правительства провел консультации по поводу смягчения законопроекта. По данным 12-го канала, к этому причастна резиденция президента.

"Президент благословляет каждую попытку прийти к широкому консенсусу. Президент повторяет свой призыв к диалогу. Если выигрывает только одна сторона, проигрывает государство. На данном этапе в резиденции президента ничего не знают о каких-либо договоренностях", — сказано в заявлении.,
 

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