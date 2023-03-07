



СМИ: Нетаниягу пытался надавить на Левина

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу за последние дни трижды встретился с министром юстиции Яривом Левиным, пытаясь убедить его в необходимости компромисса по правовой реформе.



Об этом говорится в отчете 12-го канала израильского ТВ



Уточняется, что Нетаниягу и Левин встречались в пятницу, воскресенье и понедельник. Он призывал министра как можно скорее пойти на компромисс, чтобы минимизировать ущерб на дипломатическом, экономическом и внутреннем фронтах.



Согласно отчету, Левин оказывал сопротивление, заявив, что не откажется от ключевых пунктов реформы, таких как контроль над назначением судей. Останавливать законодательный процесс он тоже отказался.



По словам источника, несмотря на это министр положительно отнесся к компромиссному предложению, представленному бывшим министром юстиции, экс-главой Совета нацбезопасности и других.

