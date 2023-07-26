



СМИ: Нетаниягу против приостановки действия закона более чем на пять месяцев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался приостанавливать действие закона об ограничении применения оснований разумности более чем на пять месяцев.



По данным израильских СМИ, в свою очередь, лидер оппозиции Яир Лапид хочет, чтобы законодательные процессы в рамках правовой реформы были заморожены на 15 месяцев.



Всей сложившейся ситуацией расстроен президент Израиля Ицхак Герцог. Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид сказал ему, что стоит воспользоваться своими полномочиями, "чтобы навязать компромисс".



"Какие у меня есть полномочия? Я могу уйти в отставку или обратиться к нации. Как это поможет, если кто-то другой вмешается в это вместо меня", - сказал Герцог за закрытыми дверями.



В частных беседах президент отметил, что не думал о своей отставке. Относительно политического кризиса, он отказывается возлагать вину на ту или иную сторону. Президент надеется на то, что переговоры будут возобновлены во время летних каникул в Кнессете.



Кроме того, Герцог отметил, что Симха Ротман и Ярив Левин были теми людьми, которые отказались сдвинуться с мертвой точки. За закрытыми дверями президент отметил, что во время переговоров в резиденции уже могли бы бить достигнуты договоренности.

