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СМИ: Нетаниягу пригласят в Белый Дом при одном условии
30.06.2023 21:27 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу пригласят в Белый Дом при одном условии

Президент США Джо Байден намерен пригласить премьер-министра Биньямина Нетаниягу с официальным визитом в Вашингтон до конца года, но при выполнении определенных условий.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

По словам официальных лиц в США, условия американского лидера для приглашения Нетаниягу не изменились.

"Президент Байден неоднократно подчеркивал, что изменения в судебной системе должны приниматься на основе широкого консенсуса. Он надеется на то, что премьер-министр Нетаниягу будет добиваться реального компромисса", - сообщил представитель Совета национальной безопасности США.

Что примечательно, администрация Байдена критикует не только план правовой реформы, но и расширение поселений в Иудее и Самарии.

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