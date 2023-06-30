



СМИ: Нетаниягу пригласят в Белый Дом при одном условии

Президент США Джо Байден намерен пригласить премьер-министра Биньямина Нетаниягу с официальным визитом в Вашингтон до конца года, но при выполнении определенных условий.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



По словам официальных лиц в США, условия американского лидера для приглашения Нетаниягу не изменились.



"Президент Байден неоднократно подчеркивал, что изменения в судебной системе должны приниматься на основе широкого консенсуса. Он надеется на то, что премьер-министр Нетаниягу будет добиваться реального компромисса", - сообщил представитель Совета национальной безопасности США.



Что примечательно, администрация Байдена критикует не только план правовой реформы, но и расширение поселений в Иудее и Самарии.