



СМИ: Нетаниягу предупредил, что Галант может уйти в отставку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне вечером предупредил свою коалицию, что министр обороны Йоав Галант может уйти из правительства, если не будет достигнут компромисс в плане пересмотра судебной системы. Об этом сообщают несколько СМИ.



В сообщениях 12 канала и портала Ynet говорится, что в последние недели Галант предупреждал Нетаниягу о все более тревожных тенденциях в вооруженных силах и службах безопасности, когда многочисленные высшие офицеры резерва пригрозили перестать появляться на службе из-за плана радикально изменить баланс между ветвями власти Израиля.



