



СМИ: Нетаниягу предложил отменить увольнение Галанта при одном условии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галанта при условии, что тот покинет свой пост в Кнессете в рамках "норвежского закона".



Об этом сообщает "Кан".



По данным общественного вещателя, предложение премьер-министра направлено на то, чтобы сохранить как можно больше голосов коалиции на пленуме в преддверии голосования относительно законопроекта по поводу комитета по назначению судей.



Согласно отчету, Галант категорически отвергает предложение Нетаниягу. Переговоры относительно увольнения министра обороны зашли в тупик.

