СМИ: Нетаниягу предложил отменить увольнение Галанта при одном условии
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галанта при условии, что тот покинет свой пост в Кнессете в рамках "норвежского закона".
Об этом сообщает "Кан".
По данным общественного вещателя, предложение премьер-министра направлено на то, чтобы сохранить как можно больше голосов коалиции на пленуме в преддверии голосования относительно законопроекта по поводу комитета по назначению судей.
Согласно отчету, Галант категорически отвергает предложение Нетаниягу. Переговоры относительно увольнения министра обороны зашли в тупик.