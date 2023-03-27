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СМИ: Нетаниягу предложил отменить увольнение Галанта при одном условии
27.03.2023 17:16 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу предложил отменить увольнение Галанта при одном условии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил отменить увольнение министра обороны Йоава Галанта при условии, что тот покинет свой пост в Кнессете в рамках "норвежского закона".

Об этом сообщает "Кан".

По данным общественного вещателя, предложение премьер-министра направлено на то, чтобы сохранить как можно больше голосов коалиции на пленуме в преддверии голосования относительно законопроекта по поводу комитета по назначению судей.

Согласно отчету, Галант категорически отвергает предложение Нетаниягу. Переговоры относительно увольнения министра обороны зашли в тупик.
 

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