СМИ: Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, объявит о приостановке законодательного процесса в рамках правовой реформы.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Выступление премьер-министра на фоне общенациональной забастовки и продолжающихся массовых протестов должно было состояться еще утром, но было перенесено.
По словам источников, о своих намерениях он предупредил США еще вчера, 26 марта.
Уточняется, что в настоящее время ведутся переговоры относительно возможной отмены увольнения министра обороны Йоава Галанта.