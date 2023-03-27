



СМИ: Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, объявит о приостановке законодательного процесса в рамках правовой реформы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Выступление премьер-министра на фоне общенациональной забастовки и продолжающихся массовых протестов должно было состояться еще утром, но было перенесено.



По словам источников, о своих намерениях он предупредил США еще вчера, 26 марта.

Уточняется, что в настоящее время ведутся переговоры относительно возможной отмены увольнения министра обороны Йоава Галанта.

