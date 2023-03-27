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СМИ: Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса
27.03.2023 17:01 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как ожидается, объявит о приостановке законодательного процесса в рамках правовой реформы.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Выступление премьер-министра на фоне общенациональной забастовки и продолжающихся массовых протестов должно было состояться еще утром, но было перенесено.

По словам источников, о своих намерениях он предупредил США еще вчера, 26 марта.
Уточняется, что в настоящее время ведутся переговоры относительно возможной отмены увольнения министра обороны Йоава Галанта.
 

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