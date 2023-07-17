



СМИ: Нетаниягу обвинил посла Израиля в США в отсутствии приглашения в Белый дом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе провел беседу с послом Израиля в США Майком Герцогом и выдвинул против него обвинения в отношениях между Вашингтоном и Иерусалимом. Об этом сообщил в воскресенье 13 канал.



Отмечается, что напряженный разговор сводился к тому, что Нетаниягу до сих пор не пригласили в Белый дом, несмотря на то, что с момента его избрания премьер-министром прошло более полугода.



Сообщается, что во время разговора Нетаниягу обвинил посла Михаэля Герцога: “Вы должны были сделать больше, чтобы получить приглашение в Белый дом”. На что посол ответил: “Я много месяцев работаю над определением даты визита и работаю над этим вопросом с администрацией”.



Нетаниягу заявил, что посол недостаточно занимается этим вопросом. Последний пытался объяснить задержку с назначением встречи, но премьер-министра это не удовлетворило.



Дипломатические источники утверждают, что премьер-министр очень недоволен запланированным на этой неделе визитом президента Ицхака Герцога в Белый дом. Нетаниягу считает, что сам факт того, что визит Герцога состоится на этой неделе, говорит о том, что администрация Байдена не пригласит его в ближайшее время в Вашингтон.

